17-Jähriger bei Spritztour schwer verletzt

Die unerlaubte Spritztour eines 17-Jährigen nahm am Dienstag um 1.30 Uhr in Salzburg-Stadt ein jähes Ende: Der junge Führerscheinlose war mit dem Auto seines Vaters zu schnell in einer Tempo-30-Zone unterwegs. Der Bursch krachte gegen einen Baum.

Der 17-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und musste bewusstlos von der Feuerwehr geborgen werden. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er im UKH Salzburg notoperiert. Ein Alko-Vortest ergab laut Polizei 1,1 Promille.

In Hallein hat die Polizei einen fahrerflüchtigen Alkolenker ausgeforscht. Der 22-Jährige hatte in der Nacht auf Montag mit seinem Pkw in Adnet auf zwei Kilometern 80 Zaunpflöcke und 15 Schneestangen umgefahren. Der Lenker bestritt den Vorfall zunächst, gab dann aber an, sich wegen seines Schnapskonsums an nichts mehr erinnern zu können.