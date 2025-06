17-Jährige soll bei Feier in Oberösterreich missbraucht worden sein

Eine junge Frau soll am vergangenen Wochenende bei einer Sonnwendfeier im Bezirk Kirchdorf vergewaltigt worden sein. Ein 34-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Mann ist zweifach wegen Sexualdelikten vorbestraft, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr am Mittwoch einen Bericht in der Krone. Der Mann soll das Mädchen in den Morgenstunden des Sonntags missbraucht haben. Die 17-Jährige wandte sich an die Polizei.

Der mutmaßliche Täter wurde noch auf der Feier festgenommen und sitzt seither in U-Haft. Er ist nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Vergewaltigung.