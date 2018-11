14-Jähriger im Pongau von Auto erfasst und schwer verletzt

Auf der Suche nach einer Haube ist ein 14-Jähriger am Freitagabend in St. Johann im Pongau von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Ihm war die Kopfbedeckung bei einer Autofahrt mit Freunden aus dem Fenster gefallen. Der mit einer Warnweste bekleidete Jugendliche fand seine Haube auf der Fahrbahnmitte und holte sie. Beim Zurücklaufen rannte er vor den Wagen einer 52-Jährigen.

Wie die Polizei in einer Presseaussendung berichtete, war die Autolenkerin nicht alkoholisiert. Der Schwerverletzte kam mit der Rettung in das Klinikum Schwarzach. Während der Unfallaufnahme krachte es im Rückstaubereich gleich noch einmal. Ein 19-Jähriger wendete sein Auto trotz doppelter Sperrlinie und prallte mit dem Gegenverkehr zusammen. Dabei verletzten sich ein 30-Jähriger und sein mitfahrendes fünfjähriges Kind. Auch diese beiden brachte die Rettung in das Schwarzacher Klinikum.