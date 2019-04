120 Feuerwehrleute bekämpften Brand in Kärntner Holz-Werkshalle

Ein Brand in einer Holzverarbeitungsfirma in Latzendorf in der Kärntner Gemeinde Stall hat Samstagfrüh rund 120 Feuerwehrleute gefordert: Die Flammen waren vermutlich durch überhitzten Leim entstanden. Ein 31-jähriger Arbeiter entdeckte sie in einer Presse. Er versuchte sie mit mehreren Handfeuerlöschern zu bekämpfen, scheiterte aber.

Der Facharbeiter arbeitete gegen 6.30 Uhr in der Werkshalle im Bezirk Spittal an der Drau und produzierte Holzschichtplatten. Dabei kann es zu Leimverdampfungen kommen. Dafür wird die Maschine üblicherweise zur Abkühlung abgeschaltet. Diesmal allerdings soll das nichts geholfen haben. Es qualmte weiter und nachdem der Arbeiter die Maschine geöffnet hatte, sah er auch warum: Die Holzplatte hatte schon zu brennen begonnen.

Zwei Kollegen eilten ihm zur Hilfe, doch sie brachten die Flammen nicht mehr unter Kontrolle. Die Feuerwehren Stall, Flattach, Tresdorf, Rangersdorf und Lainach, die mit zehn Fahrzeugen anrückten, löschten das Feuer schließlich. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro, hieß es in der Aussendung der Polizei.