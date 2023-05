Zweijähriger drehte beim Spielen Herd auf: Brand in Steyr

Ein Zweijähriger dürfte am Freitag in Steyr beim Spielen zu Hause eine Herdplatte aufgedreht und ein Feuer verursacht haben. Vermutlich geriet vom Vortag auf dem Ofen zurückgebliebenes Fett in Brand, nachdem er an den Schaltern gedreht hatte. Die 19-jährige Mutter des Buben brachte sich und den Kleinen selbst in Sicherheit. Die beiden wurden ambulant im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr versorgt, der Brand war rasch gelöscht, berichtete die Polizei.