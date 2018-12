Zweifel ist der Weisheit Anfang

Die neuzeitliche Wortverwendung bezeichnet jedoch häufig lediglich den Zweifel statt des Untersuchens und Forschens als Ausgang des Denkens. Für mich ist daher Skepsis sehr wohl überlegter und durchdachter Zweifel. Für den niederländischen Humanisten Erasmus von Rotterdam war ein Skeptiker kein Zweifler. „Der Name Skeptiker entspricht dem, was Skeptiker tun. Sie erforschen und denken gründlich nach. Es fällt ihnen schwer, sich auf etwas Bestimmtes festzulegen und sie verteidigen auch nicht das, was sie vermuten. Die Skeptiker folgen dem, was sich bewährt hat, Nicht-Skeptiker aber dem, was sie für gewiss halten.“

Der Zweifler ist für mich ein negativ denkender Mensch, der immer nur das sieht, was schief gehen könnte, während der Skeptiker versucht eine Erkenntnis aus dem Zweifel zu erlangen.

