Zwei Verletzte bei schwerem Alko-Unfall in Oberösterreich

Zwei Menschen sind am Freitagabend bei einem Frontal-Crash in Kleinraming (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich zum Teil schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger alkoholisierter Lenker war mit seinem Pkw auf die linke Fahrspur gekommen und in den Wagen eines 54-Jährigen gekracht, der im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Beide Männer kamen ins Spital. Ein Alkotest bei dem 30-Jährigen ergab 1,12 Promille. Er musste den Führerschein abgeben, berichtete die Polizei.