Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Oberösterreich
Im Bezirk Braunau kollidierten zwei Fahrzeuge. Die Lenker verstarben noch an der Unfallstelle.
Bei einem Verkehrsunfall in Munderfing in Oberösterreich sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der B147 kollidierten zu Mittag zwei Pkw.
Die Lenker der beiden Fahrzeuge, ein 50-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Braunau sowie eine 26-Jährige auch aus dem Bezirk Braunau, verstarben trotz sofort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettung und den Notarzt des Rettungshubschraubers noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.
