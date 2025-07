Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Kraftwerksbaustelle in Ebensee

Auf der Baustelle zum Pumpspeicherkraftwerk Ebensee (Bezirk Gmunden) sind Mittwochfrüh zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Der 50-Jährige und der 48-Jährige wurden etwa 500 Meter im Berginneren von einer rund zwölf Tonnen schweren Hebebühne gegen die Tunnelwand gedrückt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Die beiden Schwerverletzten aus Ungarn und der Slowakei wurden in Spitäler geflogen. Ein weiterer Kollege, der leicht verletzt wurde, kam ebenfalls ins Krankenhaus. Unfallstelle und Hebebühne seien von Mitarbeitern des Arbeitsinspektorates in Augenschein genommen worden, so die Polizei.

Da ein technisches Gebrechen nicht ausgeschlossen werden könne, habe die Staatsanwaltschaft Wels einen Sachverständigen angefordert.