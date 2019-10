Zwei Premieren, eine Prämierung

Und noch ein Grund zur Freude: Am Montag wurde in Hamburg der Deutsche Musical Theater Preis 2019 vergeben. Die Erfolgsproduktion „Der Hase mit den Bernsteinaugen“, die im April 2019 am Landestheater Linz uraufgeführt wurde, gewann in vier der 14 Kategorien: „Bestes Musical“, „Beste Komposition“, „Beste Liedtexte“ und „Bestes Musikalisches Arrangement“.