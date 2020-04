Zoo Schmiding: Süßer Nachwuchs bei den Kattas

Auch wenn der Zoo Schmiding in Wels aufgrund der Corona-Maßnahmen derzeit schwierige Zeiten durchmacht - die Tiere sorgen für erfreuliche Nachrichten. Das Zooteam vermeldet stolz die Geburt eines Kattababys. Auch bei den Kängurus schauen einige Jungtiere bereits aus den Beuteln der Mütter.

Frühling ist die Zeit der Jungtiere, da gibt es auch heuer keine Ausnahme. So erblickte nach 135 Tagen Tragezeit das erste Kattababy das Licht der Welt. Sein zartes geringeltes Schwänzchen und die riesigen gelben Augen sind sein Markenzeichen. Wie bei den Kattatbabys üblich, verbringt es die meiste Zeit des Tages fest an den Bauch seiner Mama gekuschelt. Doch nicht nur die Aufmerksamkeit seiner Mutter gehört dem kleinen Erdenbürger, ältere Geschwister oder andere Weibchen werden in die Aufzucht einbezogen.