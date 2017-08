Ein 26-jähriger Zeitungszusteller hat sich am Montag um 5.45 Uhr mit seinem Pkw in Königswiesen (Bezirk Freistadt) überschlagen. Er war rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Böschung aufgefahren, der Wagen blieb am Dach liegen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt ins Spital gebracht. Abonnenten in der Gemeinde mussten auf ihre Zeitung verzichten, berichtete die Polizei OÖ.