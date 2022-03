Zeitenwende: Wo sind die Konzepte?

Es ist ein Dilemma. Es wäre notwendig, möglichst sofort auf russisches Gas zu verzichten, um die Geheimdienst-Diktatur Putins zum Einsturz zu bringen und so die Ukraine zu unterstützen. Wir können aber nicht zu diesem Schwert greifen, weil wir uns selbst schwer verletzen würden: Unsere Industrie käme zum Stillstand. Die Russland-Abhängigkeit, die uns die Putin-Versteher eingebrockt haben, fällt uns auf den Kopf. Während sich die hiesigen Putin-Versteher in Schweigen ergehen, gesteht der ehemalige deutsche Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel die Versäumnisse. „Wir haben Fehler gemacht.“ Als Beispiel nennt er die Gasleitung North Stream II, an der auch die OMV beteiligt war. Als eine Ursache nennt er die Liberalisierung des Gas-Marktes 2002, die North Stream II erst ermöglicht habe.

Verheerende Kriegsfolgen

Die Kriegsfolgen sind verheerend und noch nicht völlig absehbar. Die Wirtschaft, die sich gerade von der Corona-Krise erholt hat, wird vermutlich in eine Stagflation bzw. Rezession stürzen. Arbeitsplätze und Unternehmen werden neuerlich in ihrer Existenz gefährdet. Es gibt aber auch die positiven Seiten. Die Solidarität der Bevölkerung, von Firmen und Institutionen mit den ukrainischen Flüchtlingen ist vorbildlich. Das ist eine der großen Stärken unseres Landes.