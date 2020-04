Zeit für's eigene Pool: Dann eben im Garten baden

„Derzeit rechnet jeder damit, seinen Sommer zu Hause zu verbringen. Also ja, wir bemerken aktuell ein großes Interesse am Pool im eigenen Garten.“ Hermann Weissenecker ist Geschäftsführer von Polytherm mit rund 100 Mitarbeitern und Hauptsitz in Weibern. Das Unternehmen ist auf individuell gefertigte Edelstahlpools spezialisiert. Wer schnell ist und sich für ein Fertigbecken entscheidet, kann voraussichtlich schon bei Ferienbeginn im neuen Pool baden. Die Individuallösung braucht etwas länger.