Zehnkämpfer Lasch auf dem Weg zur Nummer eins

Die Jahresbestenliste in der Allgemeinen Klasse führt der Junioren-Vizeweltmeister 2023 dank seiner Leistung unlängst beim renommierten Meeting in Götzis bereits an. Er trat dort erstmals bei einem Männerzehnkampf an, bei dem gegenüber den Junioren erschwerte Bedingungen gelten: Die Kugel wiegt 7,25 statt bisher sechs Kilo, der Diskus zwei, statt 1,75 Kilo, die Hürden sind 1,07 Meter statt 99 Zentimeter hoch. Lasch fuhr in Götzis 7.986 Punkte ein und landete in einem Weltklassefeld auf Platz 17. Damit hätte er sich für die U-23-EM qualifiziert.