Zahlreiche, neue Kunstwerke für die Sammlung des Lentos

Zamp Kelp, der in Linz aufgewachsen ist, war mit Laurids Ortner und Klaus Pinter Gründungsmitglied des international bekannten Künstlerkollektivs Haus-Rucker-Co, das unter anderem mit Performances, Installationen und Zeichnungen Architektur kritisch hinterfragte. Die Skulptur „Nike“ der Gruppe Haus-Rucker-Co, mittlerweile fix am Gebäude der Kunstuni zu sehen, wurde erstmals 1977 in Linz montiert und sorgte für einen veritablen Kunstskandal.