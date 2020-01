Wunderwuzzi-Bohnen aus eigenem Anbau

Ackerlhof: Tofu wird zum "Mühlviertler Bohnenkas"

Eigentlich kommt Gregor Mittermayr ja aus der Milchwirtschaft. Vor neun Jahren hat er aber mit großer Neugier begonnen, das am Ackerlhof in Gallneukirchen angebaute Soja zu verarbeiten und mit dem Grundnahrungsmittel zu experimentieren. „Ich habe schnell gemerkt, wie viel Freude mir das macht und wie viel Sinn dahinter steckt.“

Seit drei Jahren stellt der Landwirt also mit dem Ertrag seiner zwei Hektar Land hauptberuflich Tofu her, oder besser gesagt: „Mühlviertler Bohnenkas“. Wer handelsüblichen Tofu kennt, wird erstaunt sein von der geschmacklichen Sphäre, in der sich Mittermayrs Produkte bewegen. Der „Mühlviertler Bohnenkas im Saft’l“, also mariniert, wurde soeben zum Bio-Produkt des Jahres 2019 gewählt. Außerdem gibt es den Tofu noch in den Geschmacksrichtungen „Natur“ und „g’selcht“, also geräuchert. Mittermayrs Bohnenkas macht in Oberösterreich bereits die Runde, unter anderem in diversen Bio-Geschäften und Hofläden.

www.ackerlhof.bio