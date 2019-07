Wortwörtlich auf der Butterseite des Lebens gelandet

Der Geschmack war einmalig! Es schmeckte nach frischer Buttermilch und Kräutern, zusammen mit der Brotkruste musste ich beinahe ein „Juchazn“ unterdrücken. Kennen Sie das, wenn Ihr Hirn Erinnerungen verknüpft und wieder ausgräbt? Als ich in mein Butterbrot biss, sah ich mich als Mädchen barfuß auf einer Almwiese herumspringen.

Was die Kühe fressen

Und so habe ich meine ernährungsmedizinischen Gedanken über gesättigte Fettsäuren und Cholesterin weiterziehen lassen und mir noch ein zweites Brot gestrichen. Wussten Sie, dass es von den Kräutern und vom Gras abhängt, das die Kühe fressen, wie gelb die Butter wird? Die sogenannten Carotinoide sind verantwortlich für die Färbung. Der Name weist schon darauf hin, dass diese auch in Karotten enthalten sind. Sie sind ganz eng mit Vitamin A verwandt, fettlöslich und reichern sich dadurch auch im Milchfett und der Butter an.

Nur Heu

Erhalten Kühe nur Heu und nicht mit Farbstoffen angereichertes Kraftfutter, bleibt die Butter weiß. Wie auch immer, die steirische Almbutter mit dem Blumenmuster hat mir wieder gezeigt, dass wir in Österreich auf der Butterseite des Lebens stehen.

Autorin Silke Kranz ist Ernährungs- und Sportmedizinerin ud Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell