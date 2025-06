Wo das Glück wohnt

Der Troll weiß die Antwort

Auf der Wiese sah ich viele gelbe Trollblumen. Sie strahlten in der Sonne und waren wunderschön. „Wisst ihr, wo das Glück ist?“, habe ich gefragt. „Nein, wissen wir nicht. Frag’ den Troll, der tut sowieso so, als wüsste er alles. Und nein, wir sind nicht mit ihm verwandt, wir sind schön, er ist hässlich.“ Diese schnippische Antwort hatte ich nicht erwartet, aber den Troll habe ich dann zwischen alten Baumwurzeln entdeckt. „Du suchst also das Glück“, brummte er, „aber hier ist es nicht. Das Glück ist in dir, in deinem Mut, deiner Hoffnung, deiner Zuversicht und ...“ Noch bevor er weiterreden konnte, wusste ich Bescheid. Das Glück versteckt sich leise, mitten in unserem Herzen. Selbst an grauen Tagen wartet es dort auf ein kleines Lächeln.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters