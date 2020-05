Wirbel um neuen Gemeindearzt

Aufruhr und Unverständnis in St. Oswald bei Freistadt. Nach 34 Jahren geht der Gemeindearzt Robert Schlosser aus gesundheitlichen Gründen in Pension. Sein Nachfolger ist sehr umstritten. Anstatt Roland Etzlstorfer, der dort seit vielen Jahren als Wahlarzt ordiniert, mit einem Kassenvertrag auszustatten, haben sich die Ärztekammer und die Gebietskrankenkasse nach einem Punktevergabe-System für einen zweiten Bewerber, Heinz Leyrer aus Linz-Pichling, entschieden. Die Bevölkerung des Mühlviertler Ortes will das nicht hinnehmen und sammelt nun Unterschriften für Etzlstorfer.



Der altgediente Gemeindearzt Schlosser kann die Entscheidung ebenfalls nicht ganz nachvollziehen. "Mein Nachfolger ist an die 60 Jahre alt, das heißt, er wird bald seinen Ruhestand antreten." Außerdem müsse dieser spätestens bis zum 5. Dezember eine geeignete Praxis finden. Bis dahin bleiben Schlossers Ordinationsräume geöffnet. "Ich habe, obwohl ich mit Ende des Monats aufhören wollte und bereits meine Verträge gekündigt habe, bis Ende des Jahres verlängert. Sonst stehen 2800 Menschen ohne Kassenarzt da."



Er bedauere, dass Etzlstorfer, mit dem er stets ein gutes Einvernehmen hatte, nicht zum Zug gekommen ist. Jedoch habe dieser wenig Chancen gehabt, weil die größten Chancen jene Ärzte hätten, die am längsten tätig seien.