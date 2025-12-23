Wintersalz für deutsche Straßen

„Schauen Sie raus – da fahren die Streuwagen mit dem deutschen Salz“, sagt Salinen-Austria-Chef Peter Untersperger in seinem Büro in Ebensee. Es ist Dezember, feucht und kalt und damit Zeit zum Ausbringen von Wintersalz auf die Straßen.

Bloß: Das Salz, das auf die Bundesstraße gestreut wird, ist so wie ein großer Teil der für den Winter 2024/25 eingekauften rund 40.000 Tonnen Auftausalz deutscher Herkunft. 20.000 Tonnen sind davon heuer noch übrig. „Die Deutschen haben die Ausschreibungen gewonnen, weil sie günstiger sind. Dagegen ist auch nichts einzuwenden“, so Untersperger im KURIER-Gespräch.

Was ihn aber stört, ist, dass es sich um Steinsalz handelt und dieses aufgrund seines zehn Mal höheren Schwefelgehaltes den Asphalt angreift – viel mehr als es das Siedesalz aus Ebensee tut. Untersperger hat Kontakt mit deutschen Kommunen in Bayern und Baden Württemberg aufgenommen, um sie auf die bessere Verträglichkeit des Salzes aus Ebensee hinzuweisen. Teilweise bereits mit Erfolg. „Nächstes Jahr starten wir mit dem Verkauf von Wintersalz in Deutschland“, sagt der Salinen-Chef.

Auch in Österreich – Jahresverbrauch an Auftausalz rund 300.000 bis 400.000 Tonnen – wird mit demselben Argument um jeden Auftrag gekämpft. Oberösterreich hat für 2025/26 wieder ausschließlich bei den Salinen gekauft. Untersperger: „Auch Tirol und Salzburg haben wir zurückgewonnen.“