Wer viel fragt, will viel verstehen

So wie in unserem neuen Stück, in dem drei witzige Drachen mitspielen. Fridolin, der kleine Feuerdrache, stellt eine Frage nach der anderen: Warum wir Feuer im Ofen brauchen, warum wir dringend etwas kochen müssen, warum ein Probe-Esser kommt, warum die Drachenjause gut schmecken soll, und warum sie unbedingt gesund sein muss. Ständig fragt er: „Waruuum?“ Und kaum gibt es eine Antwort, schon fragt er weiter: „Waruuum?“ Kasperl bleibt geduldig, auch wenn man ihm anmerkt, dass ihm diese Geduld langsam ausgeht, doch irgendwann reicht es ihm. Als Fridolin zum nächsten „Waruuum?“ ansetzt, ruft er: „Jetzt hör endlich auf! Das steht doch gar nicht im Text!“