Wer ist schuld am Tod von Samuel Kankam Twumasi?

Sprachbarrieren, Ignoranz von Ermittlern und die starke Verwesung der Leiche ließen vor 30 Jahren in Linz einen gewaltsamen Tod eines Afrikaners bis heute ungeklärt. Am 28. August 1992 war der Kraftfahrer Samuel Kankam Twumasi (51) von einem Freund als abgängig gemeldet worden. Seit diesem Tag war der gebürtige Ghanese nicht mehr in seiner kleinen Wohnung an der Linzer Lunzerstraße 3, einer damaligen Flüchtlingsunterkunft, gewesen.