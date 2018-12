Wenn Zeit zum Handeln ist

Unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Ziele. Diese Entscheidung soll Sie dem Ziel näherbringen, für Sie eine Verbesserung oder zumindest eine Änderung bedeuten. Wenn Sie vor einer Entscheidung stehen, dann gibt es immer etwas, wofür oder wogegen Sie sich entscheiden müssen. Das alleinige Kriterium ist die beste Entscheidung, unter Berücksichtigung der anderen Alternativen. Aber Sie müssen etwas tun. Nichts zu tun bringt Sie keinen Schritt weiter. Jeder Entscheidung geht ein Entscheidungsprozess voraus. Er umfasst die Phasen; Diagnose, Zielsetzung, Problemdefinition, Informationsbeschaffung und -auswertung, die Suche nach Handlungsalternativen. Jede Entscheidung beruht auf Informationen, bewusste oder unbewusste.

Als Bauchentscheidung bezeichnet man ein Urteil, das rasch im Bewusstsein auftaucht, dessen tiefere Gründe nicht bewusst sind und das stark genug ist, um danach zu handeln. Wer auf seinen Bauch hört, nutzt in Wahrheit nämlich auch sein Gedächtnis. Er greift auf Erfahrungen zurück, die er bereits gemacht hat, nutzt Faustregeln und sogenannte soziale Heuristiken, also sein Gespür, auf dessen Urteile er sich verlassen. Wenn er in einer Entscheidungssituation ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann deshalb, weil Intuition stark mit Emotionen zusammenhängt, die wiederum Warnsignale sind, die mit körperlichen Veränderungen einhergehen.