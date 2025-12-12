Wenn Menschen aus der Fremde auf Menschen treffen

„Wir wollten Danke sagen“, erzählt Erfan Asfandyari. Die Idee dazu war von Vater Haidar gekommen. Umgesetzt wurde sie von Erfan, seinem Bruder Satar sowie vielen Helferinnen und Helfern.

Sie alle sind Landsleute mit ähnlichen Schicksalen: Im Pfarrheim Mehrnbach (Bez. Ried) richteten sie ein fröhliches Fest für Menschen aus, die sie seinerzeit dabei unterstützt hatten, in Österreich Fuß zu fassen.

Die Asfandyaris hatten in der Region Basch im Norden Afghanistans ein zufriedenes Leben geführt, bis die Taliban die Macht übernahmen und die Bevölkerung zu terrorisieren begannen. Sie seien ins Haus gekommen und hätten Geld gefordert, erzählt der Vater: „Wenn wir nicht gezahlt hätten, hätten sie uns umgebracht.“ Haidar und seine Frau Rahele entschlossen sich, das Land zu verlassen.

Über die Berge

„Wir gehen über die Berge“, habe der Vater gesagt, schrieb Sohn Erfan später in Österreich in einem Schulaufsatz, in welchem er die lange Flucht schilderte. Über den Iran ging es in die Türkei, von dort im Schlauchboot über das Mittelmeer nach Griechenland, sodann quer durch den Balkan nach Österreich, in das Aufnahmezentrum Dornbirn. Schließlich strandeten die Familie 2015 nach zwei Jahre dauernder Odyssee in der 1.200-Einwohner-Gemeinde Schildorn, wo der Wirt Zimmer an Flüchtlinge vermietete.