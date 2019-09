Wenn Magen und Darm streiken

Besonders eignen sich hier Weißmehlprodukte wie Semmeln oder auch Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Vollkornprodukte wären mit ihren Ballaststoffen hier völlig fehl am Platz. So auch die Ballaststoffe von rohem Obst oder Gemüse, welche besser gedünstet beziehungsweise als Mus zubereitet werden sollten. Eiweiß und Fett sollten nur in geringen Maßen verzehrt werden, denn Fett ist zu schwer für den kranken Darm und beim Eiweiß gestaltet sich die Aufspaltung äußerst aufwändig.

Geht es langsam wieder bergauf, kann schrittweise wieder mit der normalen Kost begonnen werden. Vorsicht: Meist kehrt der Appetit bereits zurück, wenn der Darm noch nicht so weit ist.

Autorin: Silke Kranz