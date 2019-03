Wenn gesundes Essen das Leben massiv einengt

Will jemand zum Beispiel um jeden Preis Krebs verhindern und verzichtet deshalb auf tierische Produkte, kann er oder sie an einem Vitamin-B12-Mangel leiden. So weit kein Problem, auch dieser wäre behandelbar. Aber das Blickfeld des Orthorektikers wird immer eingeschränkter, bis nur noch rohes Obst und Gemüse übrig bleiben, da die meisten Lebensmittel mit irgendwelchen Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Und dann wird aufgrund des Fruchtzuckers auch noch das Obst gestrichen.

Soziale Probleme

Im Gegensatz zu anderen Menschen, deren Essverhalten gestört ist, verheimlicht der Orthorektiker sein Verhalten nicht. Das führt zu sozialen Problemen. Es beginnt damit, dass man nicht mehr auswärts essen gehen kann, weil die Zubereitung der Lebensmittel nicht korrekt erfolgt. Der ständig erhobene Zeigefinger im Freundes- und Familienkreis führt über kurz oder lang zu einem Rückzug des Umfeldes. Auch, wenn die Orthorexie eigentlich „gesund“ beginnt, kann sie in eine Krankheit führen, weil Zwanghaftigkeit, fehlende Einsicht und soziale Isolierung bestehen. Sie stellt im übrigen auch häufig den Ein- oder Ausstieg in die Anorexia nervosa, die Magersucht, dar.