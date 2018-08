Weniger Zucker und Salz

Die Hitzewelle geht weiter und weiter und weiter. Angeblich kann man sich durch die Kraft der Gedanken ja etwas abkühlen, indem man sich an einen kalten Ort denkt. Inzwischen habe ich mich schon erfolglos in Schneestürme auf den Bergen hineinmeditiert. In der Realität bin ich in einen Bergsee gesprungen, der sich heuer allerdings wie ein Badeteich anfühlte. Kurz und gut: Ich leide.