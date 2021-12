„Weniger brauchen ist mehr, als viel zu haben“

Propst Markus zelebriert das Pontifikalamt am Weihnachtstag. Seine Botschaft: „Wenn wir nur um uns selbst kreisen, werden wir krank. Wir müssen aufeinander schauen, aufeinander zugehen.“ Vieles drehe sich jedoch um das Ich, um das eigene Wohlergehen, um das eigene Recht – gerade in dieser angesichts der Corona-Pandemie so aufgeheizten Zeit. Demonstration sei ein wichtiges und gutes Recht, sagt Grasl: „Aber es erschreckt und macht Angst, wie sich plötzlich die Wogen immer mehr aufschaukeln, man sich gegenseitig aufhusst und es zu Gewalt kommt.“ Es sei leicht, Menschen auseinanderzubringen. Die Kunst sei, Menschen zusammen zu bringen, miteinander zu reden, einander zu verstehen. „Da hat man eh genug zu tun.“

Selbstkritische Fragen

Angesichts einer sich ständig verändernden Welt sieht Propst Grasl Weihnachten auch als Anlass zu selbstkritischer Analyse. Nach wie vor kämen in diesen Tagen mehr Menschen zu den Gottesdiensten als im übrigen Jahr. Doch Fragen drängten sich auf: „Kann die Kirche noch nahe genug bei den Menschen sein? Nehmen uns die Menschen noch wahr? Sind wir in der Pastoral noch wirksam? Oder beschränken wir uns auf das Abarbeiten von Sakramenten?“ Einige der Reichersberger Chorherren fahren nach den Feiertagen heim zu ihren Familien, auch der Propst. Die Eltern, beide über 80, leben in Pitten, die drei Geschwister in der Nähe. Man habe irgendwann ausgemacht, sich nur mit gemeinsamer Zeit zu beschenken. Das sei das wirklich Wertvolle. Aber vermutlich sei das in manchen Familien schwierig, und so versuche man, Weihnachten möglichst rasch hinter sich zu bringen. Oder Beziehungslosigkeit und Einsamkeit würden mit materiellem Überfluss zugedeckt. Sich beim Schenken Gedanken zu machen, sei letzten Endes Ausdruck von Liebe und Wertschätzung, sagt Grasl. „Und beides brauchen wir alle.“