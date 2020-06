Wels sucht den Feuerteufel

Wels kommt nicht zur Ruhe. Schon wieder hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Im Stadtteil Noitzmühle stand ein Fahrzeug lichterloh in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Zeitungszusteller bemerkte gegen halb vier Uhr früh Feuer im unteren Bereich eines Mercedes und alarmierte sofort die Einsatzkräfte.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Pkw schon in Vollbrand. Die Florianijünger löschten die Flammen und verhinderten, dass sie auf ein anderes Auto am Parkplatz übergreifen konnten. Am Mercedes entstand Totalschaden. Die Exekutive prüft nun bei ihren Ermittlungen, ob es einen Zusammenhang mit anderen – noch nicht geklärten – Brandlegungen im Welser Stadtgebiet gibt.

Erst vor zwei Wochen fackelte ein unbekannter Täter im Vogelweide-Viertel drei abgestellte Sattelschlepper und einen mit Styropor beladenen Anhänger ab.

Die Fahrzeuge brannten völlig aus. Der damals entstandene Schaden war beträchtlich und belief sich auf mehr als 200.000 Euro.

In der vergangenen Woche schlug abermals ein Brandstifter zu und zündete das stillgelegte Vereinshaus eines Tennisclubs in der Jasminstraße an mehreren Stellen an. Verletzt wurde bei den Vorfällen glücklicherweise niemand.