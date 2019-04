Wels: Hydraulikpresse stanzte Arbeiter Loch in die Hand

Eine Hydraulikpresse hat einem 34-jährigen Arbeiter am Montag in Wels ein rund fünf Zentimeter großes Loch in die Hand gestanzt. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen war mit seiner rechten Hand zwischen die Führung und die Pressplatten geraten. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen, berichtete die Polizei.