Weihnachtlicher Gruß aus St. Florian

Die St. Florianer Sängerknaben und ihr Solist Alois Mühlbacher laden zum Adventkonzert am Mittwoch, 19. Dezember um 17 Uhr in die Friedenskirche Linz (Pfarrkirche Christkönig) ein. „Beflügelte Weihnachten“ können Zuschauer mit dem deutschen Schauspieler und Musicalstar Thomas Borchert am 19. 12. in den Linzer Kammerspielen erleben (19.30 Uhr).

Bekannte Stars treten diese Woche auch im Linzer Brucknerhaus auf. Elena Denisova (Violine) und der Moskauer Organist Alexander Fiseisky geben am Dienstag, 18. Dezember ein Konzert unter dem Motto „Der Saiten Klang, der Pfeifen Spiel“ (19.30 Uhr). Franz Hackl (Trompete und Flügelhorn), Christian Wegscheider (Klavier) und Clemens Rofner (Bass) spielen bei „Very Christmas“ am Sonntag, 23. Dezember Tiroler Weisen und New Yorker Jazz im Linzer Brucknerhaus.

Für Opernfans steht im Linzer Musiktheater Richard Wagners „Tristan und Isolde“ am 22. und 25. 12. am Programm (17 Uhr). Zwei Konzerte zugunsten der Lebenshilfe Wels finden am 23. 12. in der Welser Stadthalle statt. Eine besinnlich-musikalische Zeit bescheren unter anderem der Musikverein der ÖBB Wels und Schauspieler Gregor Seberg (14.30 und 18 Uhr). Der Chor und das Orchester des Stiftes Schlierbach laden am Freitag, 28. Dezember (19 Uhr) und am 29. 12. (18 Uhr) zu Weihnachtskonzerten ins Stift ein.