Weg vom Biersud mit Gas

Vor allem sei damit das grundsätzliche Problem der Branche im Falle eines völligen Ausbleibens von Gas nicht gelöst. „Auch wenn die Brauereien umrüsten, wird es mit dem Rohstoff schwierig werden. Denn die Mälzereien brauchen weitaus mehr Energie.“ Ganz anders sei für Baumgartner laut Moritz die Situation beim Strom: „Da haben wir vorgebaut und alle Möglichkeiten der Fotovoltaik ausgenutzt.“

Ă–l statt Gas