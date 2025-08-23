Wasserskifahrer in Mondsee gestürzt und schwer verletzt
Bei einem Sprung hat er einen anderen Wassersportler gestreift. Der 55-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Spital geflogen,
Ein 55-jähriger Wasserskifahrer hat am Freitagabend in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) beim Sprung über einen anderen Wassersportler diesen am Helm gestreift und ist danach gestürzt.
Er wurde dabei nach Polizeiangaben vom Samstag schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber transportierte ihn ins UKH Salzburg.
Ein Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck war an der Sprungschanze vorbeigefahren, als der 55-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung über ihn hinweg sprang.
Letzterer wurde in einer Presseaussendung der Polizei als sehr erfahren bezeichnet.
Kommentare