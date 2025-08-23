Ein 55-jähriger Wasserskifahrer hat am Freitagabend in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) beim Sprung über einen anderen Wassersportler diesen am Helm gestreift und ist danach gestürzt.

Er wurde dabei nach Polizeiangaben vom Samstag schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber transportierte ihn ins UKH Salzburg.