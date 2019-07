Wassermelonen statt Pommes

Apropos heimisch: Wenn Sie mich auf meinen Klimafußabdruck aufmerksam machen möchten, weil ich Südfrüchte konsumiere – es gibt auch eine umweltfreundliche Bio-Variante. In den vergangenen Jahren wurden im Burgenland und auch in Niederösterreich erfolgreich Wassermelonen angebaut, Sie können diese also auch ganz ohne schlechtes Gewissen genießen. Für die 79 Millionen Tonnen Melonen, die jährlich in China produziert werden, werden unsere österreichischen Felder allerdings wohl nie reichen.

Vorsicht bei Lagerung

Vorsicht sollten Sie beim Aufschneiden beziehungsweise bei der Lagerung walten lassen. Die Schale kann durch Keime wie Salmonellen oder Listerien verunreinigt sein, die sich beim Aufschneiden auf das Fruchtfleisch ausbreiten können. Werden die Melonenstücke nun länger bei Raumtemperatur gelagert, können sich diese rasch verbreiten. Vorgeschnittene Melonen sollten deshalb rasch gekühlt oder verzehrt werden.

Ich wünsche Ihnen viele schöne und erfrischende Sommertage!

Autorin: Silke Kranz