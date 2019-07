Vorwärts Steyr: Kleine Brötchen, großes Herz

Weil Wacker Innsbruck aus der Bundesliga dazu stieß, musste die zweite Mannschaft weichen; aus dem Osten kam mangels Liga-Tauglichkeit kein Klub herauf; schließlich wurde Wiener Neustadt auch noch die Lizenz entzogen. So viel Glück auf einmal gibt es vermutlich nur alle 100 Jahre. Also wird Vorwärts in der kommenden Saison aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen müssen.

"Wir haben gelernt"

Der sei „ganz klar das Ziel“, sagt Präsident Reinhard Schlager. Und: „Wir haben aus den Fehlern des vergangenen Jahres gelernt.“ Mit der in der Regionalliga bewährten, jedoch jungen und unerfahrenen Mannschaft bestehen zu können, habe sich als Irrtum erwiesen.