Von Dingen und Wesen

Eigentlich konnte er nichts dafür, schließlich ist es seine Aufgabe, alles niederzumähen, was ihm in den Weg kommt. Er ist nur ein Ding, und Dinge können nicht denken. Ich weiß das, denn ich bin als Puppe auch nur ein Ding. Doch das Geheimnisvolle an uns Dingen ist: Wir können miteinander reden. Also habe ich Flix gefragt, warum er alle Kräuter weggeschnitten hat. „Ich bin von Menschen so gemacht worden, ich kann nicht anders“, hat Flix leise gebrummt, und fast hat er mir leidgetan, als er noch gemeint hat: „Ich möchte es ja wieder gutmachen, aber es geht nicht. Jemand müsste in mir drinnen etwas umschalten.“