Von der Sprache: Voll cool, der alte Sepp

von Christa Koinig

Ich hab’ immer noch ein schlechtes Gewissen, weil sich der alte Sepp wehgetan hat, als er mit der von mir gezimmerten Holzbank zusammen gebrochen ist. Aber er tut so, als ob nie was gewesen wäre, obwohl seine Hand ziemlich geschwollen ist, und das verunsichert mich umso mehr.

Eine Besonderheit

Ich möchte ihn fragen, ob er mir noch böse ist, aber irgendwie trau’ ich mich nicht, denn er könnte „ja“ sagen. Also versuch’ ich es anders rum. Ich helfe ihm fleißig bei seiner Arbeit und manchmal koche ich auch. Für heute hab’ ich mir was Besonderes ausgedacht. Ich werde Burger machen, richtige echte Burger, die werden ihm sicher schmecken. Ah, da kommt er ja schon.

„Hallo Sepp, heut’ mach ich Börger. So mit Hackfleisch, Tschies und Bäken. Ist das nicht megacool, Mann?“ Sepp schaut mich verständnislos an und schüttelt den Kopf. „Was ist? Magst du das nicht? Das ist doch voll lecker.“ Sepp schüttelt wieder den Kopf. Also ist er mir doch noch böse und ich sag’: „Sorry, ich wollte dich damit überraschen.“