Von der Kerze, die nicht brennen wollte

Mit dem Flötengedudel ausgepustet

Als sich nach unseren musikalischen Darbietungen dann wieder jeder mit etwas anderem beschäftigt hat, wollte ich mit der Kerze ein ernstes Wörterl reden. Ich kann mich ja locker mit Dingen unterhalten und sie antworten mir manchmal sogar. Also habe ich die Kerze gefragt, was denn mit ihr los sei, ob sie streikt oder was.

Wisst ihr, was die Kerze gesagt hat? „Ich wollte ja so gerne brennen, aber Kasperl hat mich mit seinem Flötengedudel immer wieder ausgepustet.“ Somit war das Rätsel gelöst und wir konnten die dritte Kerze doch noch anzünden, aber diesmal ohne Kasperls Flötenspiel.

Christa Koinig ist kĂĽnstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters