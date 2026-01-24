Vom Herumhängen

Wie ein Faultier, das langsam vor sich hin döst, oder wie eine Fledermaus, die sich von der nächtlichen Jagd ausruhen muss. Nach jeder Vorstellung in unserem Theater werden wir Puppen nämlich an unsere Haken gehängt, sozusagen mit dem Kopf nach unten. Dort warten wir auf den nächsten Auftritt.

Meistens sind wir müde und schlafen gleich ein. Doch wenn es gerade besonders aufregend war und das Ausruhen nicht so richtig klappt, sehe ich mich hinter der Bühne ein wenig um. Es ist witzig, denn verkehrt herum entdecke ich Dinge, die ich vorher nie so richtig bemerkt habe. Das mächtige Schloss mit seinen Türmen wird zur Dachrinne mit Eiszapfen, beim finsteren Wald könnte man meinen, es sind umgedrehte Besen, und Felsen, die eben noch auf der Bühne standen, werden plötzlich zu Gnomen mit dicken Bäuchen. Nichts wirkt mehr bedrohlich.