Voll verdiente Ferien nach vielen Turbulenzen

Für die Schülerinnen und Schüler in den Bezirken Linz, Linz-Land, Urfahr-Umgebung, Wels und Wels-Land haben die Ferien unfreiwillig schon eine Woche früher begonnen. Aufgrund plötzlich erhöhter Infektionszahlen wurden am Freitag alle Schulen in diesen Regionen vorzeitig geschlossen. Alle anderen bleiben noch eine Woche im Unterricht und bekommen die Zeugnisse wie geplant ausgehändigt. Im KURIER blicken fünf Schülerinnen und Schüler auf ein turbulentes Jahr zurück – und hoffen auf einen gewohnten Schulbetrieb ohne Maske und geteilte Klassen nach den Sommerferien.