Vinc hat die Kugel noch im Visier

Das Ziel, am Ende in einer der beiden Speeddisziplinen ganz vorne zu sein, hat der 28-Jährige freilich noch nicht ganz aus den Augen verloren: „Derzeit sieht es in der Abfahrt danach aus, dass Beat Feuz die Kugel holen wird. Im Super-G sind wir noch alle sehr eng zusammen. Da wird es in den letzten ausstehenden Rennen richtig spannend.“ Der Abstand zum führenden Norweger Aleksander Aamondt Kilde beträgt hier gerade einmal 74 Punkte. Wie bei vielen anderen Rennen, ob in Europa oder in Übersee, wird der „Vinc“ klarerweise auch in Hinterstoder von seinem großen Fanclub unterstützt.

15.400 Nächtigungen

Alles in allem wird an den drei Tagen mit rund 45.000 Zuschauern gerechnet, dazu kommen rund 15.400 Nächtigungen. Alleine der Weltcup-Tross – Rennläufer, Betreuer, Medienvertreter – umfasst 700 Personen. Sport- und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner sieht in der Region eine direkte Wertschöpfung von rund 4,5 Mio. Euro. Zudem sei das Weltcup-Gastspiel beste Werbung für die Urlaubsregion Pyhrn-Priel und für Oberösterreich.