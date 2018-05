Viele Hochzeiten werden umweltfreundlich gestaltet

Nachhaltigkeit. „Was wir tendenziell häufiger sehen, ist der Trend, die Dekoration nicht mehr komplett neu zu kaufen“, sagt Hochzeitsplanerin Karin Beck aus Ansfelden.

Gerade die nicht selten sehr aufwendige Deko, aber auch Gläser und andere Utensilien sind meist nur wenige Stunden im Einsatz. „Immer mehr Paare legen Wert auf Nachhaltigkeit.“ Mittlerweile werden Hochzeitsbasare in Linz, Gmunden und im Mühlviertel angeboten, wo vieles günstig weiter verkauft wird, was bereits bei einer Hochzeit im Einsatz war. Diese Gelegenheit würden vor allem Paare nützen, die nach ihrer Hochzeit keinen Platz für all diese Dinge haben. Für Brautkleider gebe es eigens darauf spezialisierte Secondhand-Läden.

Von der gängigen Tradition, sich Dekoration auszuleihen erzählt Irene Reitböck. „Für viele Paare ist es schlicht eine Geldfrage. Da ist das eine gute Lösung“, meint die Hochzeitsplanerin aus Haag am Hausruck.