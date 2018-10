Viel Lob von Foda für den Neuling

Im Spiel gegen den Ball und im Spielaufbau nach vorne sieht Trauner seine Stärken. Die zentrale Position in der Dreierkette sei er vom LASK gewöhnt, insofern komme ihm das im Team praktizierte System entgegen. Auch wenn er bei seiner Premiere im zentralen Mittelfeld eingesetzt wurde. Jedenfalls habe er sich im Kreis der Besten sehr wohl gefühlt, erzählt der Neo-Teamkicker: „Einige Spieler habe ich ja von den Jugend-Nationalteams gekannt und die anderen sind mir auch sehr entgegengekommen.“ Er habe versucht, sich bestmöglich zu verkaufen, sagt Trauner: „Ich glaube, das ist mir gelungen.“ Teamchef Franco Foda bestätigt das uneingeschränkt: „ Trauner hat seine Nominierung gerechtfertigt.“ Er habe in den Trainings gut gearbeitet, sei intelligent, habe eine gute Spieleröffnung und ein gutes Passspiel. Und: „ Gernot hat sich auch menschlich sehr schnell in die Mannschaft integriert. Er hat sportlich und menschlich einen guten Eindruck hinterlassen und konnte sich präsentieren. Es war wichtig, ihn näher kennenzulernen.“

Einmal dabei, möchte der 26-jährige dranbleiben: „Selbstverständlich hoffe ich, dass ich wieder dabei sein kann.“ Rechnen könne man damit freilich nicht, da spielten viele Faktoren mit. Die Qualität des Kaders sei hoch, die Konkurrenz groß. „Es ist wichtig, dass ich meine Leistungen im Verein bringe“, weiß Trauner. „Darauf konzentriere ich mich.“ Erklärtes Ziel des LASK ist laut dem Kapitän, sich für das obere Playoff um den Titel zu qualifizieren.

Nach der neuen Reglung werden zur Halbzeit die bis dahin eingespielten Punkte geteilt, „da geht es praktisch wieder von vorne los“. Somit werde es in der Finalrunde viele spannende Duelle geben, ist Trauner überzeugt.

Die Form im Frühjahr werde letztendlich entscheidend sein, ob es eine erfolgreiche Saison sein wird – und ob er im Nationalteam Fuß fassen können wird.