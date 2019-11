„Viel Licht – und sich selber Gutes tun!“

„Nicht jede Verstimmung ist eine Depression“. Das stellt Margot Peters, Psychiaterin und ärztliche Leiterin des Reha-Zentrums Sonnenpark in Bad Hall, gleich zu Beginn fest. „Aber wenn es sich tatsächlich um eine sogenannte saisonale Depression handelt, ist damit nicht zu spaßen.“ Im KURIER-Gespräch erklärt die Expertin, ab wann man sich Sorgen machen muss, wo es Unterstützung gibt und was vorbeugend helfen kann.

Es gibt also tatsächlich eine Herbst-/Winterdepression?

Dr. Peters: Ja, die gibt es wirklich. Das zeigen etliche Studien. Vermehrt gibt es sie natürlich in den nordischen Ländern, wo es noch dunkler ist als bei uns. Aber auch hier wird sie immer wieder diagnostiziert. Die Herbst-/Winterdepression ist eine Krankheit, die ernste Ausmaße bis hin zum Suizid annehmen kann. Damit ist also nicht jener Winterblues gemeint, der im Frühjahr wieder von alleine verschwindet.

Warum genau jetzt, also in dieser Jahreszeit?

Das hat alles mit dem mangelnden Licht zu tun. Das Licht wird ja über die Pupille aufgenommen, dringt dann in die Strukturen des Gehirns und wirkt dort unter anderem aktivierend auf den Tag-Nacht-Rhythmus. Jeder von uns kennt das: Im Dunkeln aufstehen ist, gelinde gesagt, grausam.

Wie macht sich diese Krankheit bemerkbar?

Jeder hat mal einen schlechten Tag. Wer aber über mehrere Wochen eine starke Antriebslosigkeit verspürt, in der Früh müde aufwacht, nicht mehr gerne unter Menschen ist und sich denkt: „Mich geht das alles so an, ich will nicht mehr!“, der sollte sich unbedingt Hilfe holen. Es gibt zum Beispiel die pro mente-Beratungsstellen (siehe Artikel unten), die Abklärung anbieten: Da wird geschaut, ob nicht vielleicht etwas anderes hinter dieser Antriebslosigkeit steckt, etwa eine Fehlfunktion der Schilddrüse. Auch der Hausarzt kann eine erste Anlaufstelle sein. Wichtig ist einfach Unterstützung. Der Winter dauert lange und niemand kriegt einen Orden dafür, dass er sich quält.