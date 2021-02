Verzicht auf Stress und Alkohol, Gemüse und Obst bevorzugen

Der Fasching ist heuer naturgemäß harmlos ausgeklungen. Trotzdem erreichen mich viele Anfragen zum Fasten und Entgiften. Warum das, gab es doch weder Maskenball noch Faschingsumzug? Zum einen haben die Backstuben geöffnet, sodass es nicht schwierig war, an Krapfen zu kommen – im Gegenteil, viele belohnten sich während des Lockdowns erst recht mit Süßem. Zum anderen gestehen sich viele PatientInnen beim Besprechen der Blutbefunde ein, doch regelmäßiger Alkohol konsumiert zu haben als in „normalen“ Zeiten. So kommt die Fastenzeit vielen gerade recht, um sich etwas einzuschränken.