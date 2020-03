Vertrauen in Pflanzenpower nimmt stetig zu

"Auf Versorgung mit Kalzium achten"

Klaus Nigl leitet den Studiengang „Diätologie“ an der FH Gesundheitsberufe OÖ. Im KURIER-Gespräch erklärt der Diätologe, wie Kuhmilch und pflanzliche Alternativen wirken: „Es gibt geografische Unterschiede. Während wir in Europa und Amerika tierische Milch gut vertragen, nimmt bei einem Großteil der afrikanischen und asiatischen Bevölkerung nach dem Kinder- und Jugendalter die Fähigkeit des Körpers ab, Milchzucker zu verdauen. Das ist eine genetische Veranlagung.“

Schwer vergleichbar

Die Empfehlung lautet aktuell: ein halber Liter Milch bzw. Milchprodukte pro Tag. „Tierische und pflanzliche Produkte sind schwer vergleichbar. Wer aber auf Kuhmilch verzichten will, sollte darauf achten, dass die pflanzlichen Alternativen mit Kalzium angereichert sind. Sonst kann es zu einer Unterversorgung kommen“, weiß Nigl. Für Laktoseintolerante, Milch-Allergiker oder für jene, die ökologisch oder gesundheitlich Bedenken beim Konsum von tierischen Produkten haben, seien die Pflanzendrinks eine gute Alternative. Prinzipiell könne man nicht sagen, das eine sei gesünder als das andere. „Wichtig ist, dass ein breites Spektrum an Lebensmitteln zur Verfügung steht.“ Im Diätologie-Studium spielen Milch und Pflanzendrinks eine Rolle: „Ob in der Lebensmittelkunde und -technologie oder in der Ernährungsökologie – beides hat Platz.“