Versöhnung anstelle des Eierpeckens

Aber vor dem Essen mussten wir unbedingt noch Eier pecken, und da ist es passiert. Ich hab’ mit meinem Ei zufällig gewonnen und Basti, der nicht gerne verliert, hat gleich zu trenzen begonnen und lauthals losgeheult. Kasperl hat mich angerempelt und gesagt, „du hast geschummelt! Du hast das Ei ganz schief gehalten, ich hab’s genau gesehen!“. Dann ist es richtig losgegangen. Wir haben uns gegenseitig angeschrien und uns schließlich alles Mögliche vorgeworfen, was mit dem Eierpecken gar nichts mehr zu tun hatte. Da ist es Omama zu bunt geworden, sie hat das Tablett geschnappt und die Osterjause wieder weggetragen. Dann hat sie ein leeres Glas auf den Tisch gestellt mit den Worten „So, das ist ein Versöhnungsglas! Nehmt jeder einen oder mehrere Zettel und schreibt gefälligst etwas Schönes drauf. Und dann hier herein damit!“. Das hat Omama wirklich klug eingefädelt, denn nachdem wir alle Botschaften gelesen hatten, waren wir wieder gut miteinander. Soll ich euch was verraten? Auf den Zetterln stand ganz oft das Wort „Liebe“.

Autorin Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters