„Veränderung ist für uns ein Segen“

„Es ist leichter zum Mars vorzudringen als zu sich selbst“ (C.G. Jung). „Andere erkennen ist weise. Sich selbst zu erkennen ist Erleuchtung“ (Laotse). Jede Veränderung beginnt bei einem selbst, nicht bei den anderen. Nur, wer sich selbst ändert, kann andere verändern, allerdings muss er sich zuvor selbst kennen.

Bei der „Von weg“-Haltung liegt der Fokus im Beseitigen eines negativen Zustandes. Die „Hin zu“-Motivation führt das Neue, das Gute vor Augen und lassen das Ziel erreichbar machen. Veränderung hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Und somit ist Ihre Aufgabe, sich wieder richtig zu spüren. Sich selbst und Ihre Gefühle in jedem Moment wahrzunehmen. Denn Ihr Gefühl ist Ihr Kompass.

Was ist Erfolg? Erfolg kommt von „erfolgen“. Es erfolgt immer etwas, egal, ob Sie etwas tun oder auch unterlassen. „Love it, leave it or change it“ (Akzeptieren Sie es, verlassen Sie es oder ändern Sie es!).

Finden Sie heraus, welche Glaubenssätze Sie haben, nach denen Sie leben und handeln und ändern Sie sie gegebenenfalls.

Ratschläge sind auch Schläge. Sie unterstützen nicht wirklich. Sie sind lieb gemeint, erreichen aber nicht das Beste für den, der die Rat-Schläge empfängt. Sie gegen Ratschläge aus ihrer subjektiv gefilterten Wahrnehmung heraus. Dessen Realität ist eine komplett andere als Ihre. Suchen Sie sich Menschen, die gute Fragen stellen und die Sie dadurch zu Ihren eigenen Antworten führt.

Alois Zangerle ist Unternehmensberater und akademischer Exportkaufmann. www.alois-zangerle.at

office@alois-zangerle.at