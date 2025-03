Vater in OÖ verunglückt: Fünfjähriger Sohn holt rasch Hilfe

Seinem fünfjährigen Sohn hat es ein 38-Jähriger zu verdanken, dass er nach einem Minibagger-Unfall Samstagfrüh im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich rasch Hilfe bekam. Der Vater des Kindes hatte bei einer Hauseinfahrt mit dem Bagger gearbeitet, als das Fahrzeug kippte und ihn einklemmte. Der 38-Jährige konnte sich zwar selber befreien, blieb aber verletzt am Boden liegen. Der Bub bemerkte das Unglück und rannte zu seiner Mutter, die die Rettungskette in Gang setzte.